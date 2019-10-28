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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабад прибыл премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабад прибыл с визитом премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад с супругой. На завтра, 27 октября, намечены его переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, передает orient.tm.

Лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений, вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Наверняка, будет уделено внимание взаимодействию Туркменистана с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и в рамках различных интеграционных объединений, учитывая недавние визиты Бердымухамедова в Японию и Сингапур, а также участие туркменского президента и малайзийского премьера в бакинском саммите Движения неприсоединения.

Малайзийского премьера сопровождает делегация правительственных чиновников и журналисты. Некоторые руководители прибыли накануне и уже провели ряд встреч.

Сегодня министр экономики Малайзии Мохамед Азмин Али встретился с вице-премьером Мыратгелди Мередовым, курирующим нефтегазовые вопросы, и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В Ашхабад также прибыла делегация руководителей компании Petronas, которую возглавил президент и главный исполнительный директор Тан Сри Ван Зулкифле Ван Ариффи.

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