Узбекистан и Китай ввели многократные деловые визы

CA-NEWS (UZ) - 26 сентября текущего года вступило в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов. Документ был подписан 27 августа 2019 года в Пекине, сообщила пресс-служба МИДа.



В соответствии с Соглашением каждая сторона обязуется выдавать многократные деловые визы сроком до 6 месяцев в течение 5 рабочих дней. Напомним, что 12 сентября этого года Узбекистан ввёл для граждан Китая безвизовый режим на срок до семи дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.



Безвизовый режим вступит в силу с 1 января 2020 года для всех граждан КНР, в том числе для жителей Гонконга. Однако без визы прибывать в страну можно только через международные аэропорты.

