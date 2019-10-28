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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Китай ввели многократные деловые визы

CA-NEWS (UZ) -  26 сентября текущего года вступило в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов. Документ был подписан 27 августа 2019 года в Пекине, сообщила пресс-служба МИДа.

В соответствии с Соглашением каждая сторона обязуется выдавать многократные деловые визы сроком до 6 месяцев в течение 5 рабочих дней. Напомним, что 12 сентября этого года Узбекистан ввёл для граждан Китая безвизовый режим на срок до семи дней. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Безвизовый режим вступит в силу с 1 января 2020 года для всех граждан КНР, в том числе для жителей Гонконга. Однако без визы прибывать в страну можно только через международные аэропорты.

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