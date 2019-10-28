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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Таджикистана приняла участие в Саммите Движения неприсоединения

CA-NEWS (TJ) -  25-26 октября в Баку состоялся XVIII Саммит Движения неприсоединения, на котором приняла участие делегация Республики Таджикистан, возглавляемая первым заместителем Министра иностранных дел Республики Таджикистан Хусравом Нозири, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В своем выступлении Хусрав Нозири, подчеркнув необходимость приверженности мирового сообщества общепризнанным принципам международного права, отметил вклад нашей страны в разрешении вопросов международной повестки дня, в частности в борьбе с современными глобальными угрозами и вызовами.

Движение неприсоединения является международной организацией, объединяющая 125 стран мира. Таджикистан имеет статус наблюдателя в этой организации.

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