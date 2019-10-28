Дрон для мониторинга окружающей среды был подарен Монголии южнокорейской компанией

CA-NEWS (MNG) - Южнокорейская компания «3STECH» подарила Монголии новую технологию беспилотного летательного аппарата или общеизвестного как дрон. Он перешел министерству окружающей среды и туризма Монголии и Национальному агентству метеорологии и мониторинга окружающей среды для изучения загрязнения воздуха.

Направленное на улучшение погоды и окружающей среды в Монголии, беспилотное и контрольно-спасательное оборудование предназначено для эффективного обнаружения, количественного определения и мониторинга загрязняющих веществ в воздухе, а также для мониторинга окружающей среды и метеорологических исследований на большой высоте до 3000 метров в вертикальных направлениях.

Помимо определения основных элементов погоды – температуры воздуха, влажности, атмосферного давления, ветра, оборудование способно определять распространение загрязняющих веществ в воздухе в вертикальном и горизонтальном направлениях РМ10, РМ2,5 и РМ1.

Использование беспилотных летательных аппаратов и оборудования для наблюдения в окружающей среде широко варьируется: от обнаружения пожаров в дикой природе, управления распространением лесных пожаров, поддержки действий по изменению погоды и отслеживания миграции животных, борьбы с браконьерством и других чрезвычайных ситуаций.

Компания 3S TECHNOLOGY CO., LTD. или «3STECH» расположена в Технопарке Пучхон на улице 3-Данджи Самджон-дон, городе Пучхон Оджон-гу, Кёнгидо, Корея.