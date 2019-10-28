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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 240 кг уранового концентрата пытались сбыть в Кызылординской области

CA-NEWS (KZ) -  23 октября на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг уранового концентрата, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В результате операции с поличным задержаны 4 участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 Уголовного Кодекса «незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами».

Согласно заключению специалистов Института Ядерной Физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия).

По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.

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