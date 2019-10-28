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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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44-летняя гимнастка из Узбекистана завершит карьеру после Олимпиады-2020
Предыстория: Гимнастка из Узбекистана Осана Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

CA-NEWS (UZ) -  Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, выступающая в составе сборной Узбекистана, заявила, что завершит карьеру следующим летом. Последним соревнованием в карьере 44-летней спортсменки станет Олимпиада 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

«Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным спортсменом, но останусь в спорте. Буду помогать и делать все для развития детского и юношеского спорта в Узбекистане, будем жить дальше в спорте», — заявила спортсменка.

О планах выступить на Играх в Токио Чусовитина сообщила ранее в октябре. Олимпиада 2020 года станет для спортсменки восьмой по ходу карьеры. На момент начала соревнований гимнастке должно исполниться 45 лет.

В 2016 году Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная спортсменка в истории спортивной гимнастики, принимавшая участие в семи Олимпиадах. На соревнованиях в Рио-де-Жанейро она также стала самой возрастной гимнасткой в истории, выступившей на Играх.

Чусовитина является трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. По ходу карьеры она выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана. Спортсменка дебютировала на Олимпийских играх в 1992 году, выиграв золото в командном первенстве в составе Объединенной сборной бывших стран СССР.

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