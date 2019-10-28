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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США передали Узбекистану оборудование для поиска контрабанды в автомобилях

CA-NEWS (UZ) -  В ходе официального визита президента Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки в мае 2018 года было принято Совместное заявление глав государств "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

Исходя из этого, на днях в Государственном таможенном комитете Республики Узбекистан прошла встреча с советником программы Госдепартамента США «EXBS» Николасом Каваллеро, сообщила пресс-служба ГТК.

Встреча была организована по случаю безвозмездной передачи ГТК РУз 23 единиц досмотровых комплектов «СТ-40» предназначенных для поиска и обнаружения контрабанды в труднодоступных местах автомобилей и других транспортных средств.

Программа “Экспортный контроль и безопасность границ” (EXBS) является инициативой Госдепартамента США. Программа предоставляет практическое содействие по различным направлениям согласно нуждам Узбекистана. Помощь предоставляется государственным органам, задействованным в вопросы безопасности границ, экспортного контроля и расследования в области распространения оружия массового уничтожения. Цель программы – содействовать этим органам в целях улучшения их способности в расследовании, предотвращении незаконного распространения оружия массового уничтожения и стратегической технологии.

На сегодняшний день в рамках данной Программы предоставлено технических средств на общую сумму около $5 млн. , а также организованно более 30 семинаров, тренингов, конференций и прочих учебных мероприятий, как на территории республики, так и за границей, в которых приняло участие более 200 сотрудников ГТК Республики Узбекистан.

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