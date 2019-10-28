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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан провели переговоры по демаркации границы

CA-NEWS (UZ) -  24-27 октября в Душанбе состоялась очередная встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы.

В ходе переговоров согласованы проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы, а также план-график встреч на 2020 год, сообщила пресс-служба МИДа.

Достигнута договоренность о внесении вышеуказанных документов на утверждение Совместной демаркационной комиссии.

По итогам мероприятия первый заместитель председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и первый заместитель председателя Государственного комитета поземельному управлению и геодезии Республики Таджикистан Азизмамад Каримзода подписали Протокол встречи.

Согласно договоренности, первое заседание Совместной демаркационной комиссии состоится на территории Республики Узбекистан

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