Узбекистан и Таджикистан провели переговоры по демаркации границы

CA-NEWS (UZ) - 24-27 октября в Душанбе состоялась очередная встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы.

В ходе переговоров согласованы проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы, а также план-график встреч на 2020 год, сообщила пресс-служба МИДа.

Достигнута договоренность о внесении вышеуказанных документов на утверждение Совместной демаркационной комиссии.

По итогам мероприятия первый заместитель председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и первый заместитель председателя Государственного комитета поземельному управлению и геодезии Республики Таджикистан Азизмамад Каримзода подписали Протокол встречи.

Согласно договоренности, первое заседание Совместной демаркационной комиссии состоится на территории Республики Узбекистан