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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турпоток из России в Узбекистан вырос на 26,5%

CA-NEWS (UZ) -  В 2019 году турпоток из России в Узбекистан вырос на 26,5%, говорится в исследовании госкомитета по развитию туризма республики.

Как сообщили РИА Новости, за девять месяцев прошлого года Узбекистан посетили 279 тысяч туристов из России, а за аналогичный период текущего года — 353 тысячи. При этом 70% гостей приезжали из Санкт-Петербурга и Москвы, сообщил советник председателя госкомитета Бехруз Хамзаев.

Жителей мегаполисов привлекает местный колорит, считают эксперты комитета. Так, в Узбекистане остаются нетронутыми цивилизацией целые части Бухары, Самарканда. Вместо фастфуда — изобилие овощей и фруктов по низким ценам.

Для путешествия в Узбекистан российским туристам не нужны визы, то есть нет лишних денежных и временных затрат на оформление, достаточно просто приобрести авиабилеты и забронировать отель, говорит замдиректора по развитию бизнеса сервиса путешествий Игорь Сивец.

"Средние затраты на месте ниже, чем, например, в странах Евросоюза, то есть отдых получается бюджетным, — уточняет он. — Нет языкового барьера, благодаря чему проще приобрести экскурсию и прочувствовать гостеприимство страны".

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