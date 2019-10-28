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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Почему вы на меня похожи?»: Двойник Зеленского из Узбекистана задал вопрос президенту Украины
Предыстория: Двойник Зеленского оказался мигрантом из Узбекистана (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В эфир программы "Центрального телевидения" на НТВ пригласили "двойника" президента Украины Владимира Зеленского Умида Исабаева и спросили, какой бы вопрос он задал главе государства, если бы у него была такая возможность.

"Почему вы на меня похожи?" — сказал Исабаев. Он признался, что узнал о сходстве во внешности, когда Зеленский стал президентом. Также, по словам Исабаева, с ним нередко просят сфотографироваться.

Ранее в эфире передачи "60 минут" по телеканалу "Россия 1" показали сюжет о мужчине, который внешне похож на Зеленского. Автомаляр Умид Исабаев из Узбекистана заявил, что готов подменить украинского лидера на сцене, пока тот находится на высшем государственном посту, но признался, что не будет сниматься в сценах, "где надо свинью кушать".



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