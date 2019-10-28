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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане рабочие из Индии устроили драку в общежитии

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане 27 октября в 20:58 на территории строящегося объекта, в общежитии иностранных рабочих произошла драка между рабочими из числа граждан Индии, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

«Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков между рабочими из Индии произошла драка, в результате 3 из них получили телесные повреждения. Всего задержаны и доставлены в Управление полиции района «Есиль» 8 иностранных рабочих, участников данного инцидента», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье «Хулиганство» УК РК.

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