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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Петербургом товарный поезд насмерть сбил мужчину из Узбекистана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  В Ломоносовском районе Ленинградской области товарный поезд с 1,5 тыс. тонн щебня сбил мигранта. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как передает «47news», мужчина попал под поезд 26 октября, вечером. По предварительным данным, погиб 42-летний гражданин Узбекистана, работающий строителем на ближайшей площадке.

По словам машиниста поезда, он заметил пешехода, идущего по путям, и стал гудеть ему, однако мужчина в капюшоне не реагировал. Поезд ехал со скоростью не более 20 километров в час. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

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