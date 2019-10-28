Полиция Стамбула отпустила туркменского оппозиционера Хыдырова

CA-NEWS (TM) - Вечером, 27 октября, задержанный накануне в Стамбуле оппозиционер Какамурад Хыдыров был отпущен из турецкой полиции.

Как сообщили "Хроники Туркменистана", бб этом рассказал сам политик на своей странице в Фейсбуке. Сейчас он находится в отеле в Стамбуле.

Никаких других подробностей он не сообщил, пообещав записать видеообращение позже.

Несколько граждан Туркменистана, которых также задержали на встрече с Хыдыровым, все еще остаются в полиции.

Напомним, что 26 октября в Турции был задержан оппозиционный политик, руководитель движения «Халк херекети» Какамурад Хыдыров.

Хыдыров прибыл в Стамбул за несколько дней до этого, чтобы провести встречу с соратниками. Оппозиционер открыто объявлял о своих планах и приглашал всех желающих принять участие в мероприятии, которое должно было состояться в отеле «Мармарис».

За 40 минут до начала заседания Хыдыров сообщил в своем аккаунте на Фейсбук о подготовке к мероприятию и пообещал провести его в прямом эфире. После этого связь с ним пропала. По информации предоставленной редакции «Хроники Туркменистана» соратниками политика, еще до начала встречи в конференц-зал отеля ворвались полицейские, которые задержали всех присутствовавших и увезли в отделение.

Сообщается, что просьба об аресте политика турецким властям была направлена из Консульства Туркменистана.

Оппозиционную деятельность Какамурад Хыдыров начал летом 2019 года, записав несколько видеороликов с критикой действующей власти. До этого политикой он не занимался.