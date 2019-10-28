Акция за сохранение ледников прошла в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 26 октября прошла акция за сохранение ледников. В городе открыли выставку под открытым небом, передает телеканал «МИР 24».

На ней представлены фотографии и макеты ледников. Среди участников – школьники, студенты, профессора и представители международных организаций. Всего в Таджикистане около тысячи ледников. Они занимают 6% площади республики и питают основные реки Центральной Азии. Поэтому их сохранение является очень важным.

«Сохранение ледников в Таджикистане – это приоритетное направление. От того, насколько наши ледники будут деградировать, насколько будет уменьшаться водосток наших рек, настолько это будет влиять на развитие метеоструктуры не только Таджикистана, но и ближайших государств, которые пользуются водой, которая течет в наших реках», – сказал сотрудник Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана Рашид Давлатов.

К 2024 году ученые планируют исследовать все ледники в Таджикистане.