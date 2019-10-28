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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трудовые книжки казахстанцев перевели в электронный формат

CA-NEWS (KZ) -  Трудовые книжки казахстанцев появились в электронном формате, сообщил Telegram-бот портала «Электронного правительства» eGov.kz.

Накануне в личном кабинете портала eGov.kz был добавлен новый раздел – «Трудовая деятельность». Теперь у пользователей есть возможность просмотреть все трудовые договоры, которые были заключены между ним и работодателем.

Информационной системой, предоставляющей данные по трудовым договорам, является АИС «Организация обработки платежей» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. То есть, пользователь видит ту информацию, которая подтягивается из данной информационной системы.

В сообщении отмечается, что для получения информации о трудовой деятельности необходимо быть зарегистрированным на портале eGov.kz

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