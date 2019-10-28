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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан принимает участие в международной конференции глав полиции в США

CA-NEWS (TJ) -  С 25 по 29 октября в Чикаго, штат Иллинойса США, проводится ежегодная международная конференция объединений глав полиции, которая является 126-й конференцией и проводится ежегодно с 1893 года.

В данной конференции от Таджикистана принимают участие начальник управления охраны общественного порядка Министерства внутренних дел страны генерал-майор милиции Зикрулло Хукуматулло, начальник Академии Министерства внутренних дел, генерал-майор Шарифзода Рахмонали, заместитель руководителя аппарата Министра внутренних дел и другие официальные лица.



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