Таджикистан принимает участие в международной конференции глав полиции в США

CA-NEWS (TJ) - С 25 по 29 октября в Чикаго, штат Иллинойса США, проводится ежегодная международная конференция объединений глав полиции, которая является 126-й конференцией и проводится ежегодно с 1893 года.

В данной конференции от Таджикистана принимают участие начальник управления охраны общественного порядка Министерства внутренних дел страны генерал-майор милиции Зикрулло Хукуматулло, начальник Академии Министерства внутренних дел, генерал-майор Шарифзода Рахмонали, заместитель руководителя аппарата Министра внутренних дел и другие официальные лица.

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