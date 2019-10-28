В Таджикистане уже более тысячи заключенных освободились по амнистии

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане на свободу вышла первая группа заключенных, попавшая под амнистию. Парламент Таджикистана на прошлой неделе одобрил законопроект "Об амнистии" в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны.

На свободу вышли более 1060 заключенных тюрьмы в Яване, женской колонии в Нуреке, исправительной колонии для несовершеннолетних и спецтюрьмы, расположенной в 33 микрорайоне столицы. Сообщается, что среди вышедших на свободу - 165 женщин и 60 несовершеннолетних, передает Радио Озоди.

25 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал одобренный парламентом страны законопроект "Об амнистии" в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны. Юсуф Рахмон, генеральный прокурор Таджикистана, представляя законопроект депутатам нижней палаты парламента, сообщил, что закон "Об амнистии" распространяется на более 20 тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. В том числе будут амнистированы 4,5 тыс. человек, которые были приговорены к исправительным работам. Согласно законопроекту, более 7 тыс. заключенных освобождаются от отбывания наказания в колониях.

"В соответствии с проектом Закона 165 из 300 женщин, отбывающих наказание в женских пенитенциарных учреждениях, и 58 из 75 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных учреждениях, освобождаются от отбывания оставшегося наказания", - сообщил Генпрокурор Таджикистана. Он добавил, что амнистии подлежат все женщины, которые более 12 лет находятся в тюрьмах.

Юсуф Рахмон отметил, что мужчины старше 55 лет, инвалиды, лица с тяжелыми заболеваниями, участники Второй мировой войны и лица, приравненные к ним, участники военных действий на территории других государств, лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, освобождаются от ответственности. По его словам, срок не отбытого наказания будет сокращен для более 8 тысяч 800 осужденных.

По словам таджикского адвоката Абдукаюма Юсупова, закон "Об амнистии" распространяется только на осужденных, признавших свою вину. Остаются в тюрьмах и те заключенные, которых правозащитные организации и соратники считают «узниками совести». Власти Таджикистана всячески отрицают наличие политзаключенных в стране.