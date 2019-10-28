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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан строит в Узбекистане детский сад на 200 мест

CA-NEWS (UZ) -  Правительство Таджикистана строит в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. Об этом местным СМИ сообщил сотрудник администрации Ферганской области Дилшоджон Хожиметов.

По его словам, новый объект общей стоимостью 4 миллиарда сумов (420 тысяч долларов США) будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

Напомним, что в рамках госвизита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан между Ташкентом и Душанбе было подписано соглашение, согласно которому Узбекистан построит общеобразовательную школу и многопрофильную больницу в Таджикистане, а Таджикистан школу и детский сад в Узбекистане.

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