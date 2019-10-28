Посольство США в Монголии обсуждает развитие партнерства с аймаком Увс

CA-NEWS (MNG) - Сотрудники отдела по связям с общественностью посольства США работают в аймаке Увс с 24 октября. Они встретились с руководством аймака, экспертами сектора образования и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить дальнейшее развитие партнерства между посольством США и аймаком Увса.

Представители посольства также подчеркнули свою заинтересованность в продвижении образовательных и культурных программ, предлагаемых посольством, и в расширении участия местных экспертов и студентов в этих программах.

Увс — аймак на северо-западе Монголии. Площадь аймака Увс составляет 69 585 км². Население — 72 906 чел.(на 2010 год). Плотность населения равна 1,05 чел./км² (2010 г.). Аймак был образован в 1931 году под названием Дербет по наиболее многочисленной народности — дербетам, с 1933 года носит современное имя. Административный центр аймака — город Улаангом с населением 23 тыс.чел. (2006). В административном отношении Увс делится на 19 сомонов (районов).

По северной границе аймака проходит граница между Монголией и Россией (Тува). На юго-западе, юге и юго-востоке он административно граничит соответственно с аймаками Баян-Улгий, Ховд и Завхан. На территории Увса находятся два из трёх крупнейших озёр Монголии — расположенное на самой границе с Россией Убсу-Нур, давшее имя самому аймаку, и лежащее южнее Хяргас-Нуур. В него с юга впадают реки Завхан и Хунгуй, в озеро Убсу-Нур — с севера река Тес-Хем. 40 % территории аймака занимают пески и полупустыни Котловины Больших Озёр. Население аймака Увс много монгольских национальностей, оно состоит в основном из говорящих на ойратских наречиях народов — дербетов (43 %), баятов (35 %), а также хотонов (7 %). Остальные — халха-монголы (12 %) и элджигины-халхи (2 %).