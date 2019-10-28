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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Малайзия подписали в Ашхабаде двусторонние документы после переговоров президента и премьера

CA-NEWS (TM) -  По итогам состоявшихся в Ашхабаде переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада были подписаны двусторонние документы, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Так, стороны приняли Совместное заявление по случаю официального визита Премьер-министра Малайзии и Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Малайзии на 2020-2021 годы. На уровне внешнеполитических ведомств двух стран также подписан документ о подготовке дипломатов.

Оба лидера также приветствовали создание парламентской группы дружбы между Туркменистаном и Малайзией в 2018 году.

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