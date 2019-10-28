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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в канале нашли тело 15-летнего подростка. До этого его оскорбили и побили учителя
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Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  В магистральном канале, протекающем через территорию Каршинского района Кашкадарьинской области, нашли тело 15-летнего подростка. Инцидент произошел 19 октября. Мать и одноклассники покойного мальчика утверждают, что на столь ужасный шаг парнишку толкнули унижения и побои со стороны учителей, передает centralasian.org.

Мать ученика школы №7 в Каршинском районе, тело которого было найдено в канале, утверждает, что учителя ее сына Р.А. оскорбили и побили ребенка за то, что он пришел в школу с мобильным телефоном. По словам женщины, после этого ее сын бросился в канал и утонул.

– Я каждый день была занята в поле, собирала хлопок, а муж находится на заработках в России. Поэтому отдала старшему сыну свой мобильный телефон, потому что он отводил младшего брата в садик. В тот трагический день сын пришел в школу с телефоном, учителя унизили его за это при всех одноклассниках, оскорбили матерным словом «жаляб». Они оказывали сильное давление на сына, отобрали у него телефон. Ребенок не смог сдержать обиду и выбежал из школы, заявив, что бросится в канал. Его учительница сразу позвонила мне и сообщила о словах сына. Я побежала в сторону канала, увидела там его сумку и велосипед, но ребенка не было. Позже спасатели вытащили из канала труп моего ребенка, – говорит мать покойного школьника.

Один из одноклассников 15-летнего подростка, утонувшего в канале, говорит, что лично видел, как в день самоубийства классный руководитель и заместитель директора сильно побили его друга.

– Наш классный руководитель и заместитель директора побили его за то, что он пришел в школу с телефоном. Они схватили его за воротник рубашки и потащили в актовый зал. Оттуда он вышел в слезах, его левая щека была красной от хлестков пощечины. Чуть ранее учителя унизили его при девочках. Потом в школу вызвали его мать. Когда его мать пришла в школу, он выбежал из школы, крикнув: «Я брошусь в канал!» Когда мы пришли к каналу, узнали, что он уже бросился туда и утонул, – сказал один из одноклассников покойного школьника.

Информацию о том, что до самоубийства 15-летнего подростка побили в школе, подтвердила одна из школьных учительниц.

По словам учительницы, попросившей наше радио не разглашать ее имя из-за опасений быть наказанной руководством школы, сотрудники органов внутренних дел и районной прокуратуры допросили учителей по факту самоубийства школьника.

В районном отделе милиции и прокуратуре сообщили, что по факту смерти 15-летнего школьника ведется расследование.

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