В Минобороны России не верят словам Трампа о смерти аль-Багдади

CA-NEWS (CA) - Российское министерство обороны усомнилось в реальности и успехе спецоперации американских коммандос в Сирии, о которой президент США Дональд Трамп официально объявил, что лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади мёртв. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе", – приводит агентство слова Игоря Конашенкова, официального представителя Министерства обороны России.

Конашенков подчеркнул, что министерству обороны неизвестно о содействии российских военных проведению этой операции. Ранее в воскресенье Трамп заявил, что российские военные позволили американским вертолётам пролететь над участком территории, который контролируется российскими военными.

По словам Конашенкова, в последнее время авиаударов ВВС США зафиксировано не было. Представитель министерства обороны заявил, что "очередная смерть" главы "Исламского государства" никакого оперативного влияния на ситуацию в Сирии не возымеет". В российском Минобороны потребовали от США доказательств гибели Абу Бакра аль-Багдади.