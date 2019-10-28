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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Минобороны России не верят словам Трампа о смерти аль-Багдади
Предыстория: Белый дом опубликовал фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией лидера ИГ аль-Багдади

CA-NEWS (CA) -  Российское министерство обороны усомнилось в реальности и успехе спецоперации американских коммандос в Сирии, о которой президент США Дональд Трамп официально объявил, что лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади мёртв. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе", – приводит агентство слова Игоря Конашенкова, официального представителя Министерства обороны России.

Конашенков подчеркнул, что министерству обороны неизвестно о содействии российских военных проведению этой операции. Ранее в воскресенье Трамп заявил, что российские военные позволили американским вертолётам пролететь над участком территории, который контролируется российскими военными.

По словам Конашенкова, в последнее время авиаударов ВВС США зафиксировано не было. Представитель министерства обороны заявил, что "очередная смерть" главы "Исламского государства" никакого оперативного влияния на ситуацию в Сирии не возымеет". В российском Минобороны потребовали от США доказательств гибели Абу Бакра аль-Багдади.

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