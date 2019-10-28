РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан выручил за счет экспорта электроэнергии более $85,3 млн

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан за девять месяцев этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более $85,3 млн.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах энергетического сектора страны, сумма экспорта электроэнергии по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выросла на 17,7%.

Между тем в энергосекторе не раскрыли данные об объемах поставок электроэнергии в соседние страны за этот период и лишь отметили, что электроэнергия была поставлена в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд. кВт/ч электроэнергии. За счет экспорта электроэнергии республика выручила около $77 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в прошлом году составляла 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

С начала текущего года в стране произведено более 15,7 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В частности, гидростанциями выработано более 14,3 млн. кВт/ч. Этот показатель в ТЭЦах составил свыше 900,2 млн. кВт/ч электроэнергии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава Минтранса Таджикистана подверг критике компанию IRS
  • Под Петербургом товарный поезд сбил уроженца Узбекистана в капюшоне
  • В ВОЗ выяснили причины роста нежелательных беременностей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×