Таджикистан выручил за счет экспорта электроэнергии более $85,3 млн

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан за девять месяцев этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более $85,3 млн.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах энергетического сектора страны, сумма экспорта электроэнергии по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года выросла на 17,7%.

Между тем в энергосекторе не раскрыли данные об объемах поставок электроэнергии в соседние страны за этот период и лишь отметили, что электроэнергия была поставлена в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд. кВт/ч электроэнергии. За счет экспорта электроэнергии республика выручила около $77 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в прошлом году составляла 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

С начала текущего года в стране произведено более 15,7 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В частности, гидростанциями выработано более 14,3 млн. кВт/ч. Этот показатель в ТЭЦах составил свыше 900,2 млн. кВт/ч электроэнергии.