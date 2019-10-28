Убийство полуторагодовалой девочки в отеле Алматы: подозреваемым оказался британец

CA-NEWS (KZ) - Подозреваемым в убийстве полуторагодовалой девочки в отеле InterContinental в Алматы оказался 41-летний гражданин Великобритании, сообщает Zakon.kz



- Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Баракат Мохамеда, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 99 ч.2 пункт 3 (Убийство) УК РК.

Ранее сообщалось, что в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Утром 24 октября в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть.

Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.