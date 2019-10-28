По итогам инвестфорума в Ташкентской области подписаны соглашения на $1 млрд

CA-NEWS (UZ) - По итогам международного форума «Invest in Tashkent Region» подписаны соглашения на $1 млрд, сообщила Газета.уз.

25−26 октября в Нурафшане прошел Международный инвестиционный форум «Invest in Tashkent Region» (IITR, «Инвестируй в Ташкентскую область»).

В форуме приняли участие члены правительственных делегаций, институциональные инвесторы, представители бизнеса — всего свыше 350 гостей из более чем 40 стран.

По итогам форума подписаны контракты на общую сумму в 1 миллиард долларов, заявил заместитель хокима Ташкентской области Джамшид Абдусаламов. Среди подписанных документов — соглашения по строительству объектов инфраструктуры и «умного города» в Нурафшане, комплексной туристической инфраструктуры в Бостанлыкском районе, логистического центра в Чиназе и другие.

В сентябре правительство Узбекистана утвердило Программу развития промышленного потенциала Ташкентской области в 2019—2020 годах, согласно которой объемы промышленного производства за этот период должны увеличиться в 1,7 раза, а экспорта — в 1,4 раза.

На долю Ташкентской области, занимающей 15,3 тысячи кв. км и включающей 15 районов и 7 городов, приходится 15,3% всего промышленного производства страны. Здесь действуют свыше 6000 промышленных предприятий и открыты свободная экономическая зона «Ангрен» и фармацевтический экономические зоны «Паркент Фарм» и «Бустонлик Фарм».