В Ташкенте при подготовке к отопительному сезону прорвало трубопровод горячего водоснабжения (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на улице Нукусской прорвало трубопровод горячего водоснабжения.

По информации столичной администрации, ЧП произошло при подготовке к отопительному сезону, на этапе финальной опрессовки. Трубу прорвало под сильным давлением.

В связи с ремонтом трубопровода, участок дороги по улице Нукусской от улицы Айбека до улицы Авлиё-ота временно будет закрыт, сообщили в ГУВД.