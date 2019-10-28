В Ташкенте при подготовке к отопительному сезону прорвало трубопровод горячего водоснабжения (видео)
- Узбекистан, происшествия
- 16:10, 28 октября 2019
- Просмотров: 2228
- Обновлено: 17:04, 28 октября 2019
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на улице Нукусской прорвало трубопровод горячего водоснабжения.
По информации столичной администрации, ЧП произошло при подготовке к отопительному сезону, на этапе финальной опрессовки. Трубу прорвало под сильным давлением.
В связи с ремонтом трубопровода, участок дороги по улице Нукусской от улицы Айбека до улицы Авлиё-ота временно будет закрыт, сообщили в ГУВД.