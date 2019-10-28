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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте при подготовке к отопительному сезону прорвало трубопровод горячего водоснабжения (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте на улице Нукусской прорвало трубопровод горячего водоснабжения.

По информации столичной администрации, ЧП произошло при подготовке к отопительному сезону, на этапе финальной опрессовки. Трубу прорвало под сильным давлением.

В связи с ремонтом трубопровода, участок дороги по улице Нукусской от улицы Айбека до улицы Авлиё-ота временно будет закрыт, сообщили в ГУВД.

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