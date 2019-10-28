Рэкетиры ограбили фуру в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области полиция задержала преступную группу, занимавшуюся дорожным рэкетом на автодороге «Алматы-Оскемен», сообщает департамент полиции области.



24 октября в дежурную часть Кербулакского районного отдела полиции, обратился водитель-дальнойбойщик большегруза «Вольво» заявивший о грабеже. При выяснении обстоятельств по факту установлено, что водитель грузовика подвергся грабежу на 126 километре трассы «Алматы-Оскемен» со стороны трех неизвестных лиц. Угрожая кастетом дорожные рэкетиры завладели портмоне, дорожной сумкой, телефоном и денежными средства на общую сумму 105 000 тенге.

Возбудив по факту уголовное дело сотрудники Кербулакской районной полиции достаточно оперативно установили подозреваемых раскрыв тем самым тяжкое преступление.

«Несмотря на «неочевидность» преступления, все трое подозреваемых в этом дорожном грабеже уже установлены и задержаны. Один из них 32–летний житель Карасайского района, двое других, 25-ти и 32-х лет являются жителями Алматы. Необходимо отметить, что двое из подозреваемых ранее судимы за грабеж и кражу. Кроме того, установлено, что один из подозреваемых сыграл роль наводчика. Являясь знакомым потерпевшего, он знал о маршруте дальнобойщика и доставил подельников к месту совершения преступления на своей автомашине» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Уголовное расследование по факту грабежа проводится согласно ст.191 УК РК. Часть похищенного изъята и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

«Сейчас подозреваемые помещены под стражу и в их отношении начата проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, зарегистрированных на территории нашего региона» - дополнили в областной полиции.