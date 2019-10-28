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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан намерен продлить контракт с Petronas до 2038 года

CA-NEWS (TM) -  Туркменистан хочет продлить заключенный с малайзийской нефтегазовой компанией Petronas контракт на освоение месторождений на Каспии до 2038 года, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамада по итогам переговоров в Ашхабаде, передает Хроники Туркменистана.

Премьер-министр отметил, что это желание было озвучено Гурбангулы Бердымухамедовым во время двусторонней встречи.

— Я обсуждал этот вопрос с президентом Туркменистана, который положительно отозвался о работе компании в его стране и выразил желание о продлении контракта еще на 10 лет, — сообщил чиновник во время пресс-конференции в Ашхабаде.

Сообщается, что в 1996 году Туркменистан заключил с Petronas 32-летний контракт для добычи природного газа в прибрежной зоне Каспийского моря. Таким образом, контакт может быть продлен с 2028 по 2038 годы.

Напомним, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прибыл в Туркменистан с официальным визитом 26 октября. Двусторонние переговоры с главой страны, на которых в числе прочих затрагивался вопрос работы компании Petronas, были проведены 27 октября.

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