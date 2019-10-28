Реальный рост экономики Таджикистана составил 7,2%

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CA-NEWS (TJ) - Краткосрочный показатель развития основных отраслей экономики Таджикистана по итогам девяти месяцев этого года составил 52 млрд. 878 млн. сомони (более $5 млрд. 123,8 млн.).

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, этот показатель на 7,2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным источника, темп экономического развития обусловлен положительной динамикой основных отраслей экономики – промышленность, сельское хозяйство, торговля. Наибольший вклад в развитие экономики приходится на производственные отрасли 3,3% и сектор услуг 3,1%. В целом развитие основных отраслей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 7,2%. Удельный вес чистых налогов в общем объеме краткосрочного показателя составил 10,8%.

На текущий год ВВП республики запланирован в размере 78,2 млрд. сомони ($8,2 млрд.).