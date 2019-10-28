Почему преследуют геев и лесбиянок? - эксперт

CA-NEWS (CA) - В 69 странах - а это треть государств мира – сексуальная ориентация считается преступлением и подлежит уголовному наказанию. Во множестве других стран представители ЛГБТИ сообщества подвергаются дискриминации, преследованиям и физическому насилию. Защита сексуальных меньшинств – главная задача эксперта ООН Виктора Мадригала-Борлоса, передает служба новостей ООН.

«Представителей ЛГБТИ автоматически и без всяких на то оснований ассоциируют с преступлениями, болезнями и с грехом, а это подпитывает волну насилия и дискриминации», - Мадригал-Борлос объясняет, что именно стигма и становится поводом для преследований этой группы населения. Его официальный титул - Независимый эксперт по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Он был создан Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году. Члены Генассамблеи решили, что нарушения прав геев, лесбиянок, трансгендеров и других сексуальных меньшинств настолько серьезны, что заслуживают особого внимания. Виктор Мадригал-Борлос говорит, что ситуация очень тревожная и влияет на жизнь миллионов людей во всем мире.

Почему нетрадиционная сексуальная ориентация вызывает такое отторжение? Казалось бы, это дело сугубо личное и не представляет никакой угрозы обществу? По словам Независимого эксперта, существует несколько теорий, и ряд из них связан со структурой общества и двухмерным восприятием мира.

«В мире существуют сообщества, где на протяжении тысячелетий признавалось и приветствовалась гендерное разнообразие, и я привожу в своих докладах множество подобных примеров. Но в целом в обществе доминируют структуры, ориентированные на бинарное восприятие мира в категориях мужского и женского, которые связаны с определенной конструкцией половых органов. То есть конструкция половых органов определяет роль и положение человека в обществе, а существование людей, не подпадающих под эти нормы, нарушает эту структуру и бросает вызов этим - ошибочным - понятиям. И я думаю, что насилие по отношению к геям, лесбиянкам, трансгендерам вызвано стремлением защитить устоявшийся порядок».

Мадригал-Борлос отслеживает ситуацию в разных странах, в том числе и в России. По сообщениям СМИ, В Чечне развернута кампания против геев: их безосновательно арестовывают, пытают и заставляют «выдавать» других. По словам Мадригала-Борлоса, целый ряд экспертов по правам человека пытались получить разъяснения у властей.

«Вместе с рядом коллег, включая специальных докладчиков по пыткам и по незаконным убийствам, я чрезвычайно обеспокоен сообщениями о пытках, преследованиях и даже убийствах геев и лесбиянок в Чечне. Мы обращались к российскому правительству по этому поводу, по меньшей мере, дважды. К сожалению, мы не получили сколько-нибудь содержательного ответа на наши запросы. Но, еще раз подчеркну, нас очень тревожат эти сообщения».

Еще одна тенденция – попытки отрицать само существование таких людей, хотя Виктор Мадригал-Борлос утверждает, что ЛГБТИ существовали на протяжении всей истории человечества во всех обществах с разными культурными традициями: «Когда тот или иной политик объявляет, что у него в стране нет геев, этого просто не может быть».

Интересно, что практика криминализации сексуальных меньшинств, по мнению эксперта, – это наследие колониализма. «Во многих странах - бывших британских колониях сохранились положения, существовавшие во время британского правления. Что интересно – и это очень важно отметить, - премьер-министр Великобритании извинился за то, что его страна ввела криминализацию [сексуальных меньшинств] во всех странах Британского содружества наций, и пообещал сотрудничать с этими странами, с тем чтобы декриминализовать эту группу населения. Примером могут послужить карибские государства, африканские страны, расположенные южнее Сахары, и ряд стран Азии и Ближнего Востока».

При этом в той же Индии с населением 1,3 млрд человек, парламент недавно отменил уголовную ответственность за гомосексуализм. И подобные достижения отмечаются во всех регионах мира, говорит Мадригал-Борлос: «Государства все больше признают не только само существование ЛГБТИ в структуре общества, но и собственную ответственность за то, чтобы демонтировать систему криминализации и стигмы».

Но пока угрозы, издевательства и физическое насилие – это повседневная реальность для сотен миллионов человек.

Учреждая должность Независимого эксперта по защите прав людей нетрадиционной ориентации, члены Генеральной Ассамблеи в своей резолюции напомнили о Всеобщей декларации прав человека, которую подписали все государства мира: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения».