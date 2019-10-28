В Узбекистане пройдет международный иуристический фестиваль Накшбандия

CA-NEWS (UZ) - С 31 октября по 7 ноября в Узбекистане пройдет II Туристический фестиваль «Naqsybandi Tourism Festival 2019», сообщила пресс-служба "Узбектуризма".

В фестивале ожидается участие более 250 последователей суфийского тариката Накшбандия со всего мира, в частности из Малайзии, Индонезии, Турции, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Индии, Австралии, США, ЮАР и других стран.

В рамках фестиваля пройдут паломнические туры по таким святыням, как мемориальные комплексы Хазрата Бахоуддина Накшбанди, Хазрата Абдухолика Гиждувани, Ходжи Махмуда Анжира Фагнави, гробницы Ходжи Орифа Ревгари, Саида Амира Кулола, медресе Мири Араб и мечети Калян в Бухаре, мемориальные комплексы имама Аль-Бухари, Ходжи Ахрара, имама Абу Мансура аль-Матуриди, посещение архитектурного комплекса Шахи Зинда, площади Регистан и обсерватории Улугбека в Самарканде, а также комплекса Имама Термизи в Термезе.

Накшбандия – суфийское братство, которое получило название по имени его основателя Бахауддина Накшбанди (1318-1389) – уроженца Бухары и выдающегося религиозного деятеля. В мире насчитывается более 40 миллионов последователей суфийского учения Накшбандия. В одной только Малайзии их 15 миллионов.