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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хакасии пройдут Дни среднеазиатской кухни

CA-NEWS (UZ) -  С 29 по 31 октября в Хакасском госуниверситете состоятся Дни среднеазиатской кухни. В меню гостей ждут блюда Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщило издание 19rus.info.

"Октябрь, ноябрь – месяцы, когда в странах Средней Азии проходят праздники урожая. Например, Чечкор в Кыргызстане, Хасыл байрамы в Туркменистане или Мехргон в Таджикистане. Окончание сбора урожая в нашей стране мы уже отметили. Дни цветных супов в столовых вуза оказались по душе многим посетителям и теперь стали традиционными. В этом году мы решили присоединиться к праздникам урожая других стран и порадовать гостей необычным меню". - рассказала заместитель директора комбината питания ХГУ Наталья Якимова.

Таджикский суп-машхурда с азиатской фасолью маш и рисом, узбекский лагман из баранины, туркменский фитчи-пирог с мясом, казахский чак-чак в медовом сиропе и кыргызский куурма-чай с молоком – такие гастрономические изыски ждут гостей. По традиции в столовых будет звучать национальная музыка, а блюда и их состав будут представлены на выставочном столе.

Дни среднеазиатской кухни пройдут во всех столовых университета.

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