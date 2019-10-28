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  28 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе две женщины задержаны за мошенничество. Они обещали продать золотые изделия за $18 тыс.

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе две женщины задержаны сотрудниками милиции по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

В ОМВД-2 по району Шохмансур с заявлением обратилась 42-летняя местная жительница в том, что в сентябре текущего года две женщины в возрасте 32 и 49 лет, войдя в её доверие, забрали у неё золотые изделия в сумме $18 тыс. обещая, что продадут их, но ни деньги, ни золото так, и не вернули.

По факту ведётся следствие.

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