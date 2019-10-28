Генпрокуратура Узбекистана подтвердила факт самоубийства 15-летнего подростка

- Узбекистан, происшествия
- 17:50, 28 октября 2019
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|Предыстория: В Узбекистане в канале нашли тело 15-летнего подростка. До этого его оскорбили и побили учителя
CA-NEWS (UZ) - Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана прокомментировала сообщения о самоубийстве 15-летнего школьника, тело которого было найдено в канале в Кашкадарьинской области. Об этом сообщили местные СМИ, со ссылкой на Генпрокуратуру.
По данным ведомства, 19 октября 2019 года 15-летний житель Каршинского района, махалли "Хониён" Рахим А., перепрыгнул через ограждение моста и сбросился в магистральный канал Карши, в результате чего скончался.
По этому делу были получены объяснения от директора, сотрудников и учащихся средней школы № 7.
По данным Генпрокуратуры, мальчик принес в школу мобильный телефон с видеороликами непристойного содержания, в результате чего в учебное заведение была вызвана его мать.
После того, как мать пришла в школу и поругала мальчика, он выбежал из школы и прыгнул в канал. Последовавшие за ним одноклассники видели, как он прыгнул в воду.
При этом пресс-служба ведомства не подтверждает информацию о побоях ученика со стороны классного руководителя и заместителя директора.
Прокуратура Каршинского района в настоящее время расследует инцидент.