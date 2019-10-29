Под Астраханью из рабства вызволены 25 граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону помогли вернуть документы и заработанные деньги 25 соотечественникам, которые оказались в рабстве у одного из предпринимателей Астраханской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, 24 октября в Астрахани состоялся выездной прием в связи с обращениями граждан.

Консул Хужабахлил Асамов и руководитель узбекской диаспоры Баходир Аминов Ходжабахлил приехали в Харабалинский район, чтобы встретиться с 25 гражданами Узбекистана, у которых работодатель изъял паспорта и не выплачивал зарплату.

«В результате проведенной работы документы были возвращены и деньги выплачены, а соотечественники отправлены на родину», - отметили в ведомстве.

В ходе поездки были выявлены и другие нарушения, в связи с чем Генконсульство намерено обратиться к соответствующим органам власти Астраханской области с просьбой о проведении проверочных мероприятий.

Как сообщается, представитель генконсульства посетил Центр временного содержания иностранных граждан, в котором за нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу находились 50 узбекских граждан, 11 из которых переданы сертификаты на возвращение в Узбекистан.