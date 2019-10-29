Тело убитого лидера ИГ аль-Багдади захоронено в море, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Тело лидера террористической группировки “Исламское государство” Абу Бакра аль-Багдади, убитого в Сирии 26 октября, захоронено в море. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября. 27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

28 октября президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить и опубликовать фрагменты видео спецоперации по убийству аль-Багдади. Трамп показал в твиттере фотографию собаки, участвовавшей в операции.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2019 г.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли на брифинге рассказал, что фотографии и видео операции проходят процесс рассекречивания, который завершится в ближайшие несколько дней.

28 октября стали известны ещё несколько деталей операции по убийству аль-Багдади. Информатор Сирийских демократических сил перед операцией смог достать кусок одежды и образец крови лидера "Исламского государства", с помощью которых была окончательно подтверждена его личность, передаёт CNN.

По словам Милли, в ходе операции американский спецназ захватил живыми двух человек. Их личности не раскрываются. ​

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в иракской Самарре. Учился богословию, в 2004 году был арестован американскими военными по подозрению в участии в заговоре против них. Был освобождён, присоединился к джихадистскому подполью и вскоре его возглавил. В 2014 году провозгласил себя халифом — лидером всех мусульман. Под его руководством "Исламское государство" отвоевало значительные территории в Ираке и Сирии, прославившись рядом жестоких преступлений и терактов.