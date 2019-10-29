В Туркменистане началась обязательная подписка на государственную прессу. Подписаться обязуют и школьников

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане началась обязательная подписка на государственную прессу. Как сообщают корреспонденты Азатлыка, в этот раз подписаться на печатные издания обязали и школьников.

Для госслужащих и учащихся вузов подписка является обязательной и осуществляется централизованно предприятиями госсектора и учебными заведениями, дважды в год путем удержания денежных средств с заработной платы и стипендий.​

- Например, сотрудникам госпредприятий Мары объявили о необходимости подписаться на газеты и журналы, обязательно. Даже школьникам велели принести после каникул по 14 манатов для подписки на журнал "Гунеш", - сообщает корреспондент. (офиц.курс маната к доллару 3.5 : 1).

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, сотрудники учреждений сферы образования сдают на подписку от 40 до 50 манатов, здравоохранения от 50 до 100 манатов, нефтегазового сектора от 50 до 60 манатов. "Люди просто устали от требований сдать деньги. Говорят, что каждый раз не успевают получить зарплату, как ее практически не остается", - отмечает корреспондент.

Кроме ежегодной подписки на государственную прессу, с заработной платы бюджетников ежемесячно осуществляется удержание средств на различные нужды, в том числе на государственные флаги, портреты президента, озеленение и благоустройство, финансирование многочисленных культмассовых мероприятий и сбор хлопка.

По словам корреспондентов, киосков для продажи газет и журналов в Туркменистана мало, местные жители редко покупают государственную прессу.

В настоящее время в стране издается около трех десятков газет и чуть больше журналов, основной направленностью которых является государственная пропаганда и освещение достижений.