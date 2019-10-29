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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хакеры атаковали сайты Грузии. На них появилось фото Саакашвили и надпись: «Я вернусь»

CA-NEWS (CA) -  28 октября в Грузии была осуществлена масштабная кибератака. Проблемы возникли у нескольких сайтов. Были отключены несколько телевидений и различные веб-порталы. Гибератаке подверглась и веб-страница администрации президента Грузии. При ее открытии появлялось фото экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью: «Я вернусь», передает Грузия Online.

В связи с осуществленной сегодня кибератакой Министерство внутренних дел Грузии опросило несколько человек. Как сообщили «IPN» в МВД, опрос еще нескольких человек ведется и в эти минуты. В ведомстве отметили, что по этому делу активно производятся и другие следственные действия.

МВД Грузии начало расследование по статьям 284 и 286 УК Грузии, что подразумевает самовольное проникновение в компьютерную систему и посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему.

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