Под Ташкентом в результате поножовщины на рынке убит работник магазина, несколько носильщиков арестованы

CA-NEWS (UZ) - 25 октября в результате спора из-за дороги носильщики тележек на рынке «Чинни бозор» в Зангиатинском районе Ташкентской области ударили ножом работника магазина. 20-летний Исмаил умер от полученных травм, сообщает centralasian.org.



По словам очевидцев, три носильщика были арестованы по факту смерти работника магазина, один из них был позже освобожден.

Инцидент произошел около 10 часов утра 25 октября на новом рынке «Чинни бозор» (на месте старого рынка «Абу Сахий») в Зангиатинском районе Ташкентской области.

«Трое носильщиков тележек повздорили с работником магазина из-за дороги. Во время носильщики избили Исмаила и перерезали ему горло. Я прибыл вскоре после скандала. Всё было в крови. Кровь растеклась до нескольких метров. Исмаилу было 20 лет. Он работал в одном из магазинов на этом базаре», - рассказал один из очевидцев.

По словам другого работника рынка, скандал произошел утром, когда торговцы расставляли свои товары. «Обычно по утрам очень людно. Администрация рынка продала торговцам дороги между магазинами. Из-за того, что посреди дороги установлены палатки для торговли очень трудно пройти. Вот почему так много конфликтов по утрам. Утром все приносят свои товары со склада. Носильщики ссорятся, потому что не могут пройти. В пятницу скандал возник между носильщиком и торговцем. Затем к нему подключились ещё два носильщика. Так скандал перерос в драку. В результате молодой человек умер», - рассказал собеседник.

По словам торговцев, машина скорой помощи прибыла на место с опозданием из-за пробок в тот день.

«Ни одна тележка, ни люди не могут пройти по рынку. Скорая приехала слишком поздно. Исмаил умер до того, как его госпитализировали. На месте был найден нож-лезвие. Милиция задержала трёх носильщиков, которые избили молодого человека. Но мы слышали, что один из них был выпущен ночью», - сказал продавец рынка.

Сотрудник отдела внутренних дел Зангиатинского района сообщил, что «по данному факту было возбуждено уголовное дело, и так как дело касается убийства, оно было передано в УВД Ташкентской области».

Сотрудник управления внутренних дел Ташкентской области сообщил, что «отдел внутренних дел расследует убийство на рынке». Представитель УВД добавил, что никаких подробностей по делу не сообщается, поскольку расследование не закончено.