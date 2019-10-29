В Душанбе при попытке побега из колонии застрелен заключенный

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе при попытке совершения побега из колонии N 4, расположенной в махалле 1-й Советский был застрелен заключенный. Сообщается, что ЧП произошло в ночь на 21 октября, но о нем стало известно лишь 28 октября. Во время происшествия был ранен надзиратель Исмоил Комилзода.

Источник в колонии N 4 сообщил, что один из заключенных (его имя не называется) вечером 21 октября в попытке совершить побег взобрался на стену. «Он не подчинился требованиям надзирателей, после чего был открыт огонь на поражение. Заключенный был обезврежен, осколком ранило надзирателя Исмоила Комилзода», - рассказал источник Радио Озоди. По его словам, заключенному было около 50 лет.

Раненный надзиратель находится в центральной городской больнице. По словам врачей, состояние здоровья Комилзода –нормальное. Сам Исмоил Комилзода 28 октября подтвердил Радио Озоди, что чувствует себя намного лучше. По его словам, во время стрельбы в спину попал осколок, и он потерял сознание.

Попытка побега произошла в то время, когда в Таджикистана началась амнистия заключенных. 25 октября парламент Таджикистана одобрил законопроект "Об амнистии" в честь 25-й годовщины принятия Конституции страны. В понедельник более 500 заключенных колонии N 4 вернулись к своим родным и близким.

За последние несколько лет Таджикистан не раз пережил потрясения в связи с побегами заключенных из мест лишения свободы. В в ночь на 8 ноября 2018 года в худжандской колонии №3/3 произошел бунт – власти утверждают, что заключенные предприняли попытку побега. В ходе подавления беспорядков, по версии официального Душанбе, погибли 23 человека, среди них — двое сотрудников колонии, однако, по неофициальным данным, погибли не менее 50 человек и еще свыше 180 получили ранения.

В мае еще один бунт произошел в колонии строгого режима в Вахдате. По официальной версии, его устроили сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ): они напали на охранников, убив трех человек, а затем устроили бойню среди других заключенных.

Самый массовый побег из исправительного учреждения в Таджикистане был совершен в ночь на 23 августа 2010 года. В общей сложности из следственного изолятора ГКНБ Таджикистана сбежали 25 заключенных, убив при этом нескольких охранников. Большинство из беглецов были приговорены к длительным срокам заключения по обвинениям в подготовке госпереворота и участии в незаконных вооруженных формированиях. Хотя к мероприятию по их поимке были подключены российские и афганские силовые структуры, завершилось оно лишь в ноябре 2011 года. В целом были ликвидированы 8 осужденных, остальные — снова арестованы.