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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В монгольской степи найдены запасы нефти

CA-NEWS (MNG) -  Монгольская нефтегазовая компания «Петро Матад» обнаружила запасы нефти в разведочной скважине «Цэн Тогоруу I» в участке XX на территории аймака Дорнод. Об этом официально было заявлено 24 октября.

14 лет назад, владелица компания по импорту нефти «Петровис», Ж.Оюунгэрэл и другие персоналы создали нефтегазовую компанию «Петро Матад».

Две нефтяные разведочные площадки были приобретены за счет средств привлеченных на Лондонской фондовой бирже.Затем компания сама зарегистрировалась на данной бирже и в течение 10 лет занимается разведкой нефти.

24 октября цена акций компании составила £2,65, а сегодня 5,22 фунтов стерлингов. Цена акций компании стабильно росла в течение последних четырех дней.

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