Валютный резерв Монголии достиг $3,9 млрд

CA-NEWS (MNG) - Национальный валютный резерв Монголии достиг $3,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Монголбанка. Это покроет потребность страны в иностранной валюте в течение девяти месяцев импортной торговли.

Тем не менее, правительство Монголии должно сосредоточиться на сокращении бюджетного дефицита и задолженности Кабмина, точной оценке налоговых поступлений и привлечении иностранных инвестиций при обсуждении государственного бюджета на 2020 год.

Монголия должна будет действовать надлежащим образом с накопленным за три года резервом, чтобы избежать вмешательства на валютном рынке для стабилизации обменных курсов.