В Коканде 5 учеников заболели гепатитом. Школу закрыли на полдня и продезинфицировали

CA-NEWS (UZ) - 21-я общеобразовательная школа в Коканде была закрыта в субботу 26 октября для дезинфекции. По словам директора школы, отмена занятий была связана с тем, что 5 учеников заболели гепатитом А, ещё у одного выявлена диарея.

По словам директора 21-й общеобразовательной школы Дурдоны Косимовой, в октябре у учеников 4-5-6 классов у пяти человек выявлена «желтуха», ещё у одного - диарея, передает centralasian.org.

«У нас была обнаружена диарея в одном классе, ещё у пяти учеников - гепатит А. Мы обратились с письмом управление народного образования и попросили отменить занятия. В 15:30 прибыли люди из дезинфекции и мы освободили помещение в 16:00. Дезинфекцию провели», - сказала Дурдона Касимова.

Заместитель начальника Кокандского городского управления народного образования Зиёда Мадаминова также подтвердила комментарии директора. «Нас предупредили в пятницу. Потому что. на прошлой неделе в СЭС сказали, что мы должны провести дезинфекцию, так как распространяются заболевания. В эту субботу меня предупредили, что мы будет проведена полная дезинфекция», - сказала Зиёда Мадаминова.

По ее словам, директор школы Дурдона Косимова также направила письмо в отдел народного образования с просьбой «сократить» учебный процесс.

Директор Дурдона Косимова добавила, что дезинфекция в этой школе уже проводилась во время летних каникул.

По словам Зиёды Мадаминовой, вспышка инфекционных заболеваний наблюдается в школах Коканда впервые. По её словам, в других школах города нет планов по дезинфекции.

21-я средняя школа является одной из ведущих школ в Коканде. В ней обучается 2353 ученика на русском и узбекском языках. По словам одного из учителей, что наличие классов с русским языком обучения, способствует увеличению с каждым годом числа желающих учиться в этой школе.