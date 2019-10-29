Токаев прибыл в Алматы c двухдневным рабочим визитом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы с двухдневным рабочим визитом.

"Сегодня президент ознакомится с презентацией программы «Жаңа Алматы», вручит ключи от квартир воспитанникам детских домов, а также примет участие в совещании по социально-экономическому развитию города Алматы. Кроме того, он ознакомится с работой инновационного кластера «Teсh Garden», деятельностью Инвестиционного дома, посетит КазНУ имени аль-Фараби, где осмотрит учебные корпуса и центр обслуживания студентов «Керемет»

Во второй день рабочей поездки глава государства в своей алматинской резиденции проведет ряд встреч", - сообщает пресс-секретарь президента Берик Уали.

