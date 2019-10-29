В Узбекистане будет внедрена новая система по обеспечению населения жильем

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября провел совещание по вопросам обеспечения населения жильем и развития ипотечного рынка, сообщила пресс-служба главы государства.



По расчетам, на полное удовлетворение потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир. На это требуется почти 30 триллионов сумов (более $3,1 млрд), что составляет более 23 процентов государственного бюджета.

В связи с этим на совещании обсуждены вопросы поэтапного внедрения рыночных механизмов в систему ипотечного кредитования, повышения роли частного сектора в жилищном строительстве.

Новая система предусматривает порядок, в соответствии с которым возведение многоэтажного жилья будет осуществляться субъектами предпринимательства. Государством будет выделяться земля, а также средства банкам для ипотечных кредитов.

Будут приняты необходимые меры по недопущению роста цен на жилье и обеспечению его доступности. Так, начиная с 2020 года 16 тысячам семьям из бюджета будут выделены субсидии на внесение начального взноса и оплату процентов по кредитам. Посредством субсидий заемщикам будут покрываться 10 процентов начального взноса, а также проценты по кредитам в части, превышающей 12 процентов в городе Ташкенте и 10 процентов в остальных городах. Эта новая система будет внедрена в качестве эксперимента в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях. В остальных регионах сохранится действующая система, она будет конкурировать с новой.

На совещании подвернуто критике отсутствие четких критериев отбора реально нуждающихся в жилье семей, наличие злоупотреблений в этой процедуре.