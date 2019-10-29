30 октября состоится официальный визит премьер-министра Казахстана в Нидерланды

CA-NEWS (KZ) - 30 октября состоится официальный визит премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Королевство Нидерландов, сообщает пресс-служба правительства.



Это будет первый визит главы казахстанского Правительства в Нидерланды за всю историю двусторонних отношений, в ходе которого состоится встреча с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. На переговорах стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

Премьер-Министр РК Аскар Мамин также примет участие в Казахстанско-голландском бизнес-форуме, проведет переговоры с компаниями Shell, BITFURY, SUEZ GROUP, Farm Frites, Dutch Fruit Solutions Kazakhstan и посетит ряд инновационных объектов.