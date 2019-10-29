Министр иностранных дел Китая посетил павильон Таджикистана в Пекине

CA-NEWS (TJ) - 27 октября член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И посетил павильон посольства Таджикистана на международной благотворительной ярмарке «Любовь не знает границ», которая состоялась в Пекине, сообщает пресс-служба МИД РТ.



Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И в ходе беседы с послом Таджикистана Парвизом Давлатзода отметил, что таджикские фрукты, в частности лимон, считаются одними из лучших в мире.

В павильоне, который был организован посольством Таджикистана, были представлены образцы таджикских сузане, национальные украшения и произведения народных ремесел, блюда и выпечка национальной таджикской кухни, а также туристические материалы для ознакомления с таджикской культурой и несравнимой природой страны.

На ярмарке приняли участие посольства и представительства китайских и международных организаций, фирмы и компании. Средства, собранные в этом году, пойдут на помощь малоимущим семьям, а также благоустройство провинций Китая.