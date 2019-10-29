Монгольские полицейские будут ездить на Lada 4x4

CA-NEWS (MNG) - Полиция Монголии с середины октября начала получать российские внедорожники LADA 4x4. Всего они приобрели 19 экземпляров в пятидверной модификации, который вышел на местный рынок только весной этого года.

Каждая LADA, реализуемая для нужд полиции, обошлась в 38,6 миллионов тугриков ($14 348).

Автомобили оснастили рациями, проблесковыми маячками, видеомагнитофонами и системой доступа к базам данных полиции. На бортах появилось слово Police, нанесенное белой краской. И на капоте эмблема монгольской полиции - белый сокол. Новые полицейские джипы российксого производства будут использоваться в отдаленных аймаках страны, где востребована проходимость и вместительность внедорожника.

Помимо LADA 4x4 в трех- и пятидверном исполнениях на монгольском рынке представлены модели Vesta Cross и Vesta SW, а также Granta в кузовах седан, лифтек и универсал.