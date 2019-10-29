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  29 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД Ташкента опровергло слухи о появлении маньяка, «изымавшего внутренние органы»

CA-NEWS (UZ) -  В сети интернет и мессенджере Telegram распространяется информация, якобы, на территории Ташкентской области были обнаружены тела несовершеннолетних, у которых отсутствовали внутренние органы.

Главное управление внутренних дел столицы сообщило, что данная информация не соответствует действительности. "Также неверны слухи о появлении маньяка, орудующего в Ташкенте и Ташкентской области", - отметили в ведомстве.

ГУВД Ташкента принимает меры по установлению лиц, распространяющие недостоверную информацию и тем самым порождающие панику среди населения.

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