ГУВД Ташкента опровергло слухи о появлении маньяка, «изымавшего внутренние органы»

CA-NEWS (UZ) - В сети интернет и мессенджере Telegram распространяется информация, якобы, на территории Ташкентской области были обнаружены тела несовершеннолетних, у которых отсутствовали внутренние органы.

Главное управление внутренних дел столицы сообщило, что данная информация не соответствует действительности. "Также неверны слухи о появлении маньяка, орудующего в Ташкенте и Ташкентской области", - отметили в ведомстве.

ГУВД Ташкента принимает меры по установлению лиц, распространяющие недостоверную информацию и тем самым порождающие панику среди населения.