Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949), поставки начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подписан контракт на поставку крупной партии бронеавтомобилей 4х4 "Тайфун" (К53949) в Узбекистан, поставки начнутся в этом году", - цитирует агентство своего собеседника.

Узбекистан в 2019 году уже закупил российские бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр", радиолокационной станции "Сопка-2". Кроме того, в настоящее время действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолётов Ми-35М.

"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве (Тайфун-К).